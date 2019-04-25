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      МОВНЕ ПИТАННЯ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Голос Америки: Які перші кроки запропонували зробити Зеленському експерти зі США

      Голос Америки 165 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – американські оглядачі оцінили шанси Зеленского протистояти Путіну й проаналізували, яких помилок Порошенка йому не варто повторювати. Експерти також порадили новообраному президенту, які кроки варто здійснити перш за все.

      Також у випуску: 

      У Нью-Йорку розпочалося термінове засідання Ради Безпеки ООН через указ Путіна про спрощену процедуру видачі паспортів жителям ОРДЛО.

      Facebook може заплатити до п'яти мільярдів доларів штрафу через витік особистих даних користувачів.

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      Теги: Новини України Новини США Голос Америки Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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