Голос Америки: Які перші кроки запропонували зробити Зеленському експерти зі США

У свіжому випуску "Голосу Америки" – американські оглядачі оцінили шанси Зеленского протистояти Путіну й проаналізували, яких помилок Порошенка йому не варто повторювати. Експерти також порадили новообраному президенту, які кроки варто здійснити перш за все.

Також у випуску: У Нью-Йорку розпочалося термінове засідання Ради Безпеки ООН через указ Путіна про спрощену процедуру видачі паспортів жителям ОРДЛО. Facebook може заплатити до п'яти мільярдів доларів штрафу через витік особистих даних користувачів.

Джерело: 24 канал