Голос Америки: Условия для предоставления Украине военной помощи США
В свежем выпуске "Голоса Америки" – в оборонном бюджете США на 2019 год заложили 250 миллионов долларов на военную помощь Украине. Половина этой суммы предоставляется исключительно при выполнении Киевом ряда условий, среди которых – усиление общественного контроля над Вооруженными силами и прозрачность процесса военных закупок.
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Сколько тысяч военных США направляют на границу с Мексикой.
Источник: 24 канал
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