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      ЕПІФАНІЙ ПОМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛО ТОЛМАЦЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США
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      ЕПІФАНІЙ ПОМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛО ТОЛМАЦЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США

      Голос Америки: Які є умови для надання Україні військової допомоги США

      Голос Америки 115 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – в оборонному бюджеті США на 2019 рік заклали 250 мільйонів доларів на військову допомогу Україні. Половина цієї суми надається виключно при виконанні Києвом деяких умов, серед яких – посилення громадського контролю над Збройними силами та прозорість процесу військових закупок.

      Також у випуску:

      Скільки тисяч військових США направляють на кордон з Мексикою.

      Теги: Голос Америки Новини США Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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