Голос Америки: Які є умови для надання Україні військової допомоги США

У свіжому випуску "Голосу Америки" – в оборонному бюджеті США на 2019 рік заклали 250 мільйонів доларів на військову допомогу Україні. Половина цієї суми надається виключно при виконанні Києвом деяких умов, серед яких – посилення громадського контролю над Збройними силами та прозорість процесу військових закупок.

Також у випуску: Скільки тисяч військових США направляють на кордон з Мексикою.