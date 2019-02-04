Голос Америки: Які є умови для надання Україні військової допомоги США
У свіжому випуску "Голосу Америки" – в оборонному бюджеті США на 2019 рік заклали 250 мільйонів доларів на військову допомогу Україні. Половина цієї суми надається виключно при виконанні Києвом деяких умов, серед яких – посилення громадського контролю над Збройними силами та прозорість процесу військових закупок.
Також у випуску:
Скільки тисяч військових США направляють на кордон з Мексикою.
Джерело: 24 канал
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