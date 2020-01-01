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      Голос Америки: Каким 2019 год запомнился жителям США

      Голос Америки 6 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – жители столицы США поделились своими впечатлениями о 2019 году, а также желаниями и планами на 2020-й. В частности, они отметили: прошедший год был очень интересным с политической точки зрения, а с экономической – точно лучше, чем предыдущие.

      Также в выпуске: 

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      Теги: Голос Америки Новости США
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