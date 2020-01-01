Голос Америки: Каким 2019 год запомнился жителям США
В свежем выпуске "Голоса Америки" – жители столицы США поделились своими впечатлениями о 2019 году, а также желаниями и планами на 2020-й. В частности, они отметили: прошедший год был очень интересным с политической точки зрения, а с экономической – точно лучше, чем предыдущие.
Также в выпуске:
Как Новый год-2020 встречали в мире.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии