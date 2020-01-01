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      Голос Америки: Яким 2019 рік запам'ятався мешканцям США

      Голос Америки 31 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – мешканці столиці США поділилися своїми враженнями про 2019 рік, а також бажаннями та планами на 2020-й. Зокрема, вони відзначили: рік, що минув, був дуже цікавим з політичної точки зору, а з економічної – точно кращим, ніж попередні.

      Також у випуску: 

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      Теги: Голос Америки Новини США
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