Голос Америки: Яким 2019 рік запам'ятався мешканцям США
У свіжому випуску "Голосу Америки" – мешканці столиці США поділилися своїми враженнями про 2019 рік, а також бажаннями та планами на 2020-й. Зокрема, вони відзначили: рік, що минув, був дуже цікавим з політичної точки зору, а з економічної – точно кращим, ніж попередні.
Також у випуску:
Як Новий рік-2020 зустрічали у світі.
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