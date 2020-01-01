Голос Америки: Яким 2019 рік запам'ятався мешканцям США

У свіжому випуску "Голосу Америки" – мешканці столиці США поділилися своїми враженнями про 2019 рік, а також бажаннями та планами на 2020-й. Зокрема, вони відзначили: рік, що минув, був дуже цікавим з політичної точки зору, а з економічної – точно кращим, ніж попередні.

Також у випуску: Як Новий рік-2020 зустрічали у світі.