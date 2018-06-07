Голос Америки. Каким будет саммит G7 для США

Что говорят в МВФ относительно решения парламента уволить министра финансов Данилюка.

В свежем выпуске программы "Голос Америки" – "Холодный саммит 2018", какой будет встреча лидеров стран большой семерки для США.

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