00:50
8 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
11°C
26°C 11°C
  • субота
    26°C 18°C
  • неділя
    25°C 15°C
  • понеділок
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Приховані таланти Шойгу. Телефон ганьби
Вєсті Кремля
23:13, 7 червня
Вєсті.UA. Скупий Порошенко. Аваков поверне Донбас
Вєсті.UA
21:22, 7 червня
Зсув у Чорноморську: чому за свою халатність мають відповідати чиновники
ЦРУ
09:00, 6 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. За валюту і під ковпаком КДБ: Проституція в Союзі
Згадати все
13:03, 6 червня
Телеканал новин 24 Програми Голос Америки
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Голос Америки. Яким буде цьогорічний саміт G7 для США

Голос Америки 55 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – "Холодний саміт 2018 року", якою буде зустріч лідерів країн "Великої сімки" для США.

Також у випуску:

Реакція президента Венеціанської комісії щодо ухвалення законопроекту про створення антикорупційного суду.

Що говорять в МВФ стосовно рішення парламенту звільнити міністра фінансів Данилюка.

Теги: Голос Америки Новини США Олександр Данилюк Велика сімка
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 7 червня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 7 червня: померла Кіра Муратова, Антикорупційний суд і звільнення Данилюка
7 червня, 22:01 Головні новини 7 червня: померла Кіра Муратова, Антикорупційний суд і звільнення Данилюка
416
Час краха "путинского канона", или Что прячет глава Кремля
7 червня, 22:00 Час краха "путинского канона", или Что прячет глава Кремля
Блог Медіа 4700
Не потонути в смітті: як в Україні організують ефективну переробку упаковки
7 червня, 20:02 Не потонути в смітті: як в Україні організують ефективну переробку упаковки
Яніна Ткачук 405
Антін Мухарський: Сокиру війни відкопано, і я не збираюсь її заривати
7 червня, 19:02 Антін Мухарський: Сокиру війни відкопано, і я не збираюсь її заривати
Катерина Петренко 2620
В чем разница между захватом Крыма и вторжением на Донбасс
7 червня, 18:00 В чем разница между захватом Крыма и вторжением на Донбасс
Павло Казарін 611
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук