Голос Америки. Яким буде цьогорічний саміт G7 для США

Що говорять в МВФ стосовно рішення парламенту звільнити міністра фінансів Данилюка.

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – "Холодний саміт 2018 року", якою буде зустріч лідерів країн "Великої сімки" для США.

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