Голос Америки. Яким буде цьогорічний саміт G7 для США
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – "Холодний саміт 2018 року", якою буде зустріч лідерів країн "Великої сімки" для США.
Також у випуску:
Реакція президента Венеціанської комісії щодо ухвалення законопроекту про створення антикорупційного суду.
Що говорять в МВФ стосовно рішення парламенту звільнити міністра фінансів Данилюка.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі