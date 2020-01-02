Голос Америки: Каким было новое заявление Трампа относительно Зеленского
В свежем выпуске "Голоса Америки" – президент Дональд Трамп закончил 2019 год упоминанием об Украине. Отвечая на вопросы журналистов в своей резиденции во Флориде, он снова назвал Украину "коррумпированным государством" и похвалил Президента Украины Владимира Зеленского. Также добавил, что Европа и НАТО должны больше помогать Украине.
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