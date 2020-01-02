Голос Америки: Каким было новое заявление Трампа относительно Зеленского

В свежем выпуске "Голоса Америки" – президент Дональд Трамп закончил 2019 год упоминанием об Украине. Отвечая на вопросы журналистов в своей резиденции во Флориде, он снова назвал Украину "коррумпированным государством" и похвалил Президента Украины Владимира Зеленского. Также добавил, что Европа и НАТО должны больше помогать Украине.

Также в выпуске: Государственный секретарь США Майкл Помпео перенес визит в Украину, объяснив, что ему нужно находиться в Вашингтоне, чтобы продолжить следить за ситуацией в Ираке. Поселок Санта Клауса организовали неподалеку от Лос-Анджелеса.