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      Голос Америки: Каким было новое заявление Трампа относительно Зеленского

      Голос Америки 234 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – президент Дональд Трамп закончил 2019 год упоминанием об Украине. Отвечая на вопросы журналистов в своей резиденции во Флориде, он снова назвал Украину "коррумпированным государством" и похвалил Президента Украины Владимира Зеленского. Также добавил, что Европа и НАТО должны больше помогать Украине.

      Также в выпуске:

      Государственный секретарь США Майкл Помпео перенес визит в Украину, объяснив, что ему нужно находиться в Вашингтоне, чтобы продолжить следить за ситуацией в Ираке.

      Поселок Санта Клауса организовали неподалеку от Лос-Анджелеса.

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Дональд Трамп Новости США Голос Америки
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