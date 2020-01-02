Голос Америки: Якою була нова заява Трампа щодо Зеленського

У свіжому випуску "Голосу Америки" – президент Дональд Трамп закінчив 2019 рік згадкою про Україну. Відповідаючи на запитання журналістів у своїй резиденції на Флориді, він знову назвав Україну "корумпованою державою" й похвалив Президента України Володимира Зеленського. Також додав, що Європа та НАТО повинні більше допомагати Україні.

Також у випуску: Державний секретар США Майкл Помпео переніс візит в Україну, пояснивши, що йому необхідно перебувати у Вашингтоні, щоб продовжити стежити за ситуацією в Іраку. Селище Санта Клауса організували неподалік Лос-Анджелесу.