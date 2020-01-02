Голос Америки: Якою була нова заява Трампа щодо Зеленського
У свіжому випуску "Голосу Америки" – президент Дональд Трамп закінчив 2019 рік згадкою про Україну. Відповідаючи на запитання журналістів у своїй резиденції на Флориді, він знову назвав Україну "корумпованою державою" й похвалив Президента України Володимира Зеленського. Також додав, що Європа та НАТО повинні більше допомагати Україні.
Також у випуску:
Державний секретар США Майкл Помпео переніс візит в Україну, пояснивши, що йому необхідно перебувати у Вашингтоні, щоб продовжити стежити за ситуацією в Іраку.
Селище Санта Клауса організували неподалік Лос-Анджелесу.
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