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      Голос Америки: Якою була нова заява Трампа щодо Зеленського

      Голос Америки 122 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – президент Дональд Трамп закінчив 2019 рік згадкою про Україну. Відповідаючи на запитання журналістів у своїй резиденції на Флориді, він знову назвав Україну "корумпованою державою" й похвалив Президента України Володимира Зеленського. Також додав, що Європа та НАТО повинні більше допомагати Україні.

      Також у випуску:

      Державний секретар США Майкл Помпео переніс візит в Україну, пояснивши, що йому необхідно перебувати у Вашингтоні, щоб продовжити стежити за ситуацією в Іраку.

      Селище Санта Клауса організували неподалік Лос-Анджелесу.

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      Теги: Новини України Голос Америки Новини США Володимир Зеленський Дональд Трамп
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