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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Голос Америки. Каково на самом деле состояние Олега Сенцова

Голос Америки 28 Читати новину українською

В свежем выпуске "Голос Америки" – российская уполномоченная по правам человека утверждает, что Олег Сенцов активный, читает, пишет, смотрит телепрограммы. Адвокат же Олега уверяет в обратном: Сенцов почти не встает, у него обострились проблемы с сердцем, и общее состояние очень плохое.

Также в выпуске:

Новые санкции против России обещают объединить со старыми в единую программу противостояния российской агрессии.

В американском штате Вирджиния объявили чрезвычайное положение накануне годовщины марша ультраправых, из-за которого погиб человек.

Теги: Новости США Новости России Олег Сенцов Голос Америки
Источник: 24 канал
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