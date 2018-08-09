Голос Америки. Каково на самом деле состояние Олега Сенцова
В свежем выпуске "Голос Америки" – российская уполномоченная по правам человека утверждает, что Олег Сенцов активный, читает, пишет, смотрит телепрограммы. Адвокат же Олега уверяет в обратном: Сенцов почти не встает, у него обострились проблемы с сердцем, и общее состояние очень плохое.
Также в выпуске:
Новые санкции против России обещают объединить со старыми в единую программу противостояния российской агрессии.
В американском штате Вирджиния объявили чрезвычайное положение накануне годовщины марша ультраправых, из-за которого погиб человек.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии