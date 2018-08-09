Голос Америки. Який насправді стан Олега Сенцова

У свіжому випуску "Голос Америки" – російський уповноважений з прав людини стверджує, що Олег Сенцов активний, читає, пише, переглядає телепрограми. Адвокат ж Олега запевняє у протилежному: Сенцов майже не встає, у нього загострились проблеми з серцем, і загальний стан дуже поганий.

Також у випуску: Нові санкції проти Росії обіцяють об'єднати зі старими у єдину програму протистояння російській агресії. У американському штаті Вірджинія оголосили надзвичайний стан напередодні річниці маршу ультраправих, через який загинула людина.