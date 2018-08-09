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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Голос Америки. Який насправді стан Олега Сенцова

Голос Америки 92 Читать новость на русском

У свіжому випуску "Голос Америки" – російський уповноважений з прав людини стверджує, що Олег Сенцов активний, читає, пише, переглядає телепрограми. Адвокат ж Олега запевняє у протилежному: Сенцов майже не встає, у нього загострились проблеми з серцем, і загальний стан дуже поганий.

Також у випуску:

Нові санкції проти Росії обіцяють об'єднати зі старими у єдину програму протистояння російській агресії.

У американському штаті Вірджинія оголосили надзвичайний стан напередодні річниці маршу ультраправих, через який загинула людина. 

Теги: Голос Америки Олег Сенцов Новини Росії Новини США
Джерело: 24 канал
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