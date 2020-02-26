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      Голос Америки: Кандидат в президенты США сделал резкое предупреждение Путину

      Голос Америки - Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – российское вмешательство в американские выборы стало одной из тем дебатов демократов в Чарльстоне. Кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс заявил, что если он победит, то Владимир Путин уже не сможет влиять на результаты выборов в США.

      Также в выпуске:

      С 25 февраля президент США Дональд Трамп продлил еще на год действие чрезвычайного положения в сфере национальной безопасности США в связи с угрозами, стоящими перед Украиной.

      Как уберечься от коронавируса: в Украине стартует информационная кампания
      26 февраля
      Теги: Владимир Путин Выборы в США Новости Украины Новости США Новости России Голос Америки
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