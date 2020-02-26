Голос Америки: Кандидат в президенты США сделал резкое предупреждение Путину
В свежем выпуске "Голоса Америки" – российское вмешательство в американские выборы стало одной из тем дебатов демократов в Чарльстоне. Кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс заявил, что если он победит, то Владимир Путин уже не сможет влиять на результаты выборов в США.
Также в выпуске:
С 25 февраля президент США Дональд Трамп продлил еще на год действие чрезвычайного положения в сфере национальной безопасности США в связи с угрозами, стоящими перед Украиной.
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