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      Голос Америки: Кандидат у президенти США зробив різке попередження Путіну

      Голос Америки -

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – російське втручання в американські вибори стало однією з тем дебатів демократів у Чарльстоні. Кандидат у президенти від Демократичної партії Берні Сандерс заявив, якщо він переможе, то Володимир Путін вже не зможе впливати на результати виборів у США.

      Також у випуску:

      Від 25 лютого президент США Дональд Трамп продовжив ще на рік дію надзвичайного стану у сфері національної безпеки США у зв'язку з загрозами, що постали перед Україною.

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      Теги: Володимир Путін Вибори у США Новини України Новини США Новини Росії Голос Америки
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