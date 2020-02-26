Голос Америки: Кандидат у президенти США зробив різке попередження Путіну

У свіжому випуску "Голосу Америки" – російське втручання в американські вибори стало однією з тем дебатів демократів у Чарльстоні. Кандидат у президенти від Демократичної партії Берні Сандерс заявив, якщо він переможе, то Володимир Путін вже не зможе впливати на результати виборів у США.

Також у випуску: Від 25 лютого президент США Дональд Трамп продовжив ще на рік дію надзвичайного стану у сфері національної безпеки США у зв'язку з загрозами, що постали перед Україною.