Голос Америки: Ким Чен Ына заметили с сигаретой на перроне
В свежем выпуске "Голоса Америки" – лидер КНДР Ким Чен Ын, который приехал на встречу с Дональдом Трампом во Вьетнам, при прохождении границы Китая вышел прогуляться на перрон и закурил. За этим его случайно заметили журналисты и сняли это на видео.
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Источник: 24 Канал
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