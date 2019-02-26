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      Голос Америки: Ким Чен Ына заметили с сигаретой на перроне

      Голос Америки 29 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – лидер КНДР Ким Чен Ын, который приехал на встречу с Дональдом Трампом во Вьетнам, при прохождении границы Китая вышел прогуляться на перрон и закурил. За этим его случайно заметили журналисты и сняли это на видео.

      Также в выпуске:

      Американский эсминец "Дональд Кук", который уже прибыл в одесский порт, примет участие в совместных учениях Украины и НАТО.

      Развитие ситуации в Венесуэле: возможно ли военное вмешательство.

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      Теги: Ким Чен Ын Голос Америки
      Источник: 24 Канал
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