Голос Америки: Кім Чен Ина помітили з цигаркою на пероні

У свіжому випуску "Голосу Америки" – лідер КНДР Кім Чен Ин, який приїхав на зустріч з Дональдом Трампом до В'єтнаму, під час проходженні кордон Китаю вийшов прогулятися на перон та запалив цигарку. За цим його випадково помітили журналісти та зняли це на відео.

Також у випуску: Американський есмінця "Дональд Кук", який вже прибув до одеського порту, візьме участь у спільних навчаннях України та НАТО. Розвиток ситуації у Венесуелі: чи можливе військове втручання.