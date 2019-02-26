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      Голос Америки: Кім Чен Ина помітили з цигаркою на пероні

      Голос Америки 163 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – лідер КНДР Кім Чен Ин, який приїхав на зустріч з Дональдом Трампом до В'єтнаму, під час проходженні кордон Китаю вийшов прогулятися на перон та запалив цигарку. За цим його випадково помітили журналісти та зняли це на відео.

      Також у випуску:

      Американський есмінця "Дональд Кук", який вже прибув до одеського порту, візьме участь у спільних навчаннях України та НАТО.

      Розвиток ситуації у Венесуелі: чи можливе військове втручання.

      blog_ava
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      26 лютого
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      Теги: Голос Америки Кім Чен Ин
      Джерело: 24 Канал
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