Голос Америки: Китай создал систему слежения за гражданами

В свежем выпуске "Голоса Америки" – правозащитная организация по правам человека обнародовала ежегодный отчет о состоянии соблюдения прав человека в мире. Документ анализирует 100 стран, а организация указывает на опасные тенденции. В частности, Китай по данным экспертов создал масштабную систему слежки за своими гражданами, чтобы установить тотальный контроль над обществом.

Также в выпуске: Палата представителей в США проголосовала за передачу двух статей обвинений, которые были выдвинуты президенту Трампу на рассмотрение в сенат. Президент США и вице-президент Китая подписали первую фазу торговой сделки между двумя странами.