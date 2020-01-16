03:10
16 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Помощники российского Деда Мороза. Жириновский переписывает гимн России
      Вєсті Кремля
      00:12, сегодня
      Вести.UA: У Вакарчука синдром Луценко. Янукович присматривает недвижимость
      Вєсті.UA
      00:25, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Программы Голос Америки
      ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Голос Америки: Китай создал систему слежения за гражданами

      Голос Америки 3 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – правозащитная организация по правам человека обнародовала ежегодный отчет о состоянии соблюдения прав человека в мире. Документ анализирует 100 стран, а организация указывает на опасные тенденции. В частности, Китай по данным экспертов создал масштабную систему слежки за своими гражданами, чтобы установить тотальный контроль над обществом.

      Также в выпуске:

      Палата представителей в США проголосовала за передачу двух статей обвинений, которые были выдвинуты президенту Трампу на рассмотрение в сенат.

      Президент США и вице-президент Китая подписали первую фазу торговой сделки между двумя странами.

      Пышнотелая модель Эшли Грэм полностью обнажилась на последнем месяце беременности: 18+
      15 января
      1333
      Теги: Новости политики Голос Америки
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      15 января , 22:22 Главные новости 15 января: отставка правительства России, новый глава НАПК, как поработала Рада
      Ірина Кошанська 128
      15 января , 22:00 Фельдмаршал Хафтар послал Москву подальше, или Чьи интересы Россия отстаивает в Ливии
      Олександр Гольц 253
      27 ноября 2019 , 16:19 Что такое СНПЧ и как это влияет на работу принтера
      1174
      13 января , 12:02 Стример из Тернополя выиграл турнир с призовым фондом 1 000 000 гривен
      135
      15 января , 20:18 Михаил Мишустин станет премьером России: что о нем известно
      Анастасія Зазуляк 252
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук