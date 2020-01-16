Голос Америки: Китай создал систему слежения за гражданами
В свежем выпуске "Голоса Америки" – правозащитная организация по правам человека обнародовала ежегодный отчет о состоянии соблюдения прав человека в мире. Документ анализирует 100 стран, а организация указывает на опасные тенденции. В частности, Китай по данным экспертов создал масштабную систему слежки за своими гражданами, чтобы установить тотальный контроль над обществом.
Также в выпуске:
Палата представителей в США проголосовала за передачу двух статей обвинений, которые были выдвинуты президенту Трампу на рассмотрение в сенат.
Президент США и вице-президент Китая подписали первую фазу торговой сделки между двумя странами.
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