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      ВІДСТАВКА УРЯДУ РОСІЇ ПРОСЛУШКА ГОНЧАРУКА АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ
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      Голос Америки: Китай створив систему стеження за громадянами

      Голос Америки 95 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – правозахисна організація з прав людини оприлюднила щорічний звіт про стан дотримання прав людини у світі. Документ аналізує 100 країн, а організація вказує на небезпечні тенденції. Зокрема, Китай за даними експертів створив масштабну систему стеження за своїми громадянами, щоби встановити тотальний контроль над суспільством.

      Також у випуску:

      Палата представників у США проголосувала за передачу двох статей обвинувачень, які були висунуті президенту Трампу на розгляд у сенат.

      Президент США та віцепрезидент Китаю підписали першу фазу торговельної угоди між двома країнами.

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      Теги: Новини політики Голос Америки
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