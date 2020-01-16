Голос Америки: Китай створив систему стеження за громадянами

У свіжому випуску "Голосу Америки" – правозахисна організація з прав людини оприлюднила щорічний звіт про стан дотримання прав людини у світі. Документ аналізує 100 країн, а організація вказує на небезпечні тенденції. Зокрема, Китай за даними експертів створив масштабну систему стеження за своїми громадянами, щоби встановити тотальний контроль над суспільством.

Також у випуску: Палата представників у США проголосувала за передачу двох статей обвинувачень, які були висунуті президенту Трампу на розгляд у сенат. Президент США та віцепрезидент Китаю підписали першу фазу торговельної угоди між двома країнами.