Голос Америки: Когда правительство США возобновит свою работу
В свежем выпуске "Голоса Америки" – 21 декабря американские демократы отказались поддержать проект государственной сметы, по которому предусмотрено 6 миллиардов долларов для строительства стены вдоль границы с Мексикой. Сенаторы вернутся к работе в четверг, 27 декабря, чтобы попытаться найти компромисс относительно бюджета страны.
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Источник: 24 канал
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