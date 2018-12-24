Голос Америки: Когда правительство США возобновит свою работу

В свежем выпуске "Голоса Америки" – 21 декабря американские демократы отказались поддержать проект государственной сметы, по которому предусмотрено 6 миллиардов долларов для строительства стены вдоль границы с Мексикой. Сенаторы вернутся к работе в четверг, 27 декабря, чтобы попытаться найти компромисс относительно бюджета страны.

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