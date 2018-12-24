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      ЦУНАМІ В ІНДОНЕЗІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ВІЙНА У СИРІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Голос Америки: Коли уряд США відновить свою роботу

      Випуск новин 51 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – 21 грудня американські демократи відмовилися підтримати проект державного кошторису, за яким передбачено 6 мільярдів доларів для будівництва стіни вздовж кордону з Мексикою. Сенатори повернуться до роботи у четвер, 27 грудня, щоб спробувати знайти компроміс щодо бюджету країни.

      Також у випуску: 

      Як готуються до різдвяних свят у столиці США.

      Що таке "санта-трекінг" і як зародилася ця традиція.

      Теги: Новини політики Випуск новин Новини США
      Джерело: 24 канал
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