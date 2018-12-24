Голос Америки: Коли уряд США відновить свою роботу
У свіжому випуску "Голосу Америки" – 21 грудня американські демократи відмовилися підтримати проект державного кошторису, за яким передбачено 6 мільярдів доларів для будівництва стіни вздовж кордону з Мексикою. Сенатори повернуться до роботи у четвер, 27 грудня, щоб спробувати знайти компроміс щодо бюджету країни.
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Джерело: 24 канал
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