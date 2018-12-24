Голос Америки: Коли уряд США відновить свою роботу

У свіжому випуску "Голосу Америки" – 21 грудня американські демократи відмовилися підтримати проект державного кошторису, за яким передбачено 6 мільярдів доларів для будівництва стіни вздовж кордону з Мексикою. Сенатори повернуться до роботи у четвер, 27 грудня, щоб спробувати знайти компроміс щодо бюджету країни.

Також у випуску: Як готуються до різдвяних свят у столиці США. Що таке "санта-трекінг" і як зародилася ця традиція.