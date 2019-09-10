Голос Америки: Когда США присоединятся к нормандскому формату

В свежем выпуске "Голоса Америки" – недавно Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты могут присоединиться к переговорам в Нормандском формате, если этого захочет Украина. Однако официального запроса от Зеленского по этому еще нет.

Также в выпуске: Дональд Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона. Министерство энергетики США направит в Украину экспертов, чтобы помочь подготовиться к энергетическим вызовам этой зимой.

Источник: 24 канал