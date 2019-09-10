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      Голос Америки: Когда США присоединятся к нормандскому формату

      Голос Америки 6 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – недавно Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты могут присоединиться к переговорам в Нормандском формате, если этого захочет Украина. Однако официального запроса от Зеленского по этому еще нет.

      Также в выпуске:

      Дональд Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.

      Министерство энергетики США направит в Украину экспертов, чтобы помочь подготовиться к энергетическим вызовам этой зимой.

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      Украина – Нигерия: онлайн-трансляция товарищеского матча
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      Теги: Голос Америки Новости Украины Новости США Нормандский формат
      Источник: 24 канал
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