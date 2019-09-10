Голос Америки: Когда США присоединятся к нормандскому формату
В свежем выпуске "Голоса Америки" – недавно Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты могут присоединиться к переговорам в Нормандском формате, если этого захочет Украина. Однако официального запроса от Зеленского по этому еще нет.
Также в выпуске:
Дональд Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
Министерство энергетики США направит в Украину экспертов, чтобы помочь подготовиться к энергетическим вызовам этой зимой.
Источник: 24 канал
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