Голос Америки: Коли США приєднаються до Нормандського формату
У свіжому випуску "Голосу Америки" – нещодавно Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати можуть приєднатися до переговорів у Нормандському форматі, якщо того забажає Україна. Однак офіційного запиту від Зеленського щодо цього ще немає.
Також у випуску:
Дональд Трамп звільнив свого радника з нацбезпеки Джона Болтона.
Міністерство енергетики США направить в Україну експертів, аби допомогти підготуватись до енергетичних викликів цієї зими.
Джерело: 24 канал
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