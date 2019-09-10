Голос Америки: Коли США приєднаються до Нормандського формату

У свіжому випуску "Голосу Америки" – нещодавно Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати можуть приєднатися до переговорів у Нормандському форматі, якщо того забажає Україна. Однак офіційного запиту від Зеленського щодо цього ще немає.

Також у випуску: Дональд Трамп звільнив свого радника з нацбезпеки Джона Болтона. Міністерство енергетики США направить в Україну експертів, аби допомогти підготуватись до енергетичних викликів цієї зими.

Джерело: 24 канал