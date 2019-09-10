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      Голос Америки: Коли США приєднаються до Нормандського формату

      Голос Америки 166 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – нещодавно Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати можуть приєднатися до переговорів у Нормандському форматі, якщо того забажає Україна. Однак офіційного запиту від Зеленського щодо цього ще немає.

      Також у випуску:

      Дональд Трамп звільнив свого радника з нацбезпеки Джона Болтона.

      Міністерство енергетики США направить в Україну експертів, аби допомогти підготуватись до енергетичних викликів цієї зими.

      blog_ava
      Україна – Нігерія: відеоогляд товариського матчу
      10 вересня
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      Теги: Новини України Голос Америки Новини США Нормандський формат
      Джерело: 24 канал
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