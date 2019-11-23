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      Голос Америки: Когда Украина получит помощь в политике безопасности

      Голос Америки 11 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – четыре сенатора-демократа обратились с письмом к министру обороны США Марку Эсперу. Они выразили обеспокоенность относительно недополучения Украиной помощи в безопасности в полном объеме.

      Также в выпуске:

      Трамп дал большое телефонное интервью, в котором отметил, что Руди Джулиани имеет хорошую репутацию в вопросе преодоления коррупции. Именно поэтому президент доверил ему вести украинские вопросы.

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      Теги: Новости Украины Деньги Новости США Новости политики Голос Америки
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