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      Голос Америки: Коли Україна отримає безпекову допомогу

      Голос Америки 34 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – чотири сенатори-демократи звернулися з листом до міністра оборони США Марка Еспера. Вони висловили занепокоєння щодо недоотримання Україною безпекової допомоги у повному обсязі.

      Також у випуску:

      Трамп дав велике телефонне інтерв'ю, у якому наголосив, що Руді Джуліані має гарну репутацію у питанні подолання корупції. Саме тому президент довірив йому вести українські питання.

       

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      22 листопада
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      Теги: Новини України Голос Америки Новини політики Новини США Гроші
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