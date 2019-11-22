Голос Америки: Коли Україна отримає безпекову допомогу
У свіжому випуску "Голосу Америки" – чотири сенатори-демократи звернулися з листом до міністра оборони США Марка Еспера. Вони висловили занепокоєння щодо недоотримання Україною безпекової допомоги у повному обсязі.
Також у випуску:
Трамп дав велике телефонне інтерв'ю, у якому наголосив, що Руді Джуліані має гарну репутацію у питанні подолання корупції. Саме тому президент довірив йому вести українські питання.
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