Голос Америки: Коли Україна отримає безпекову допомогу

У свіжому випуску "Голосу Америки" – чотири сенатори-демократи звернулися з листом до міністра оборони США Марка Еспера. Вони висловили занепокоєння щодо недоотримання Україною безпекової допомоги у повному обсязі.

Також у випуску: Трамп дав велике телефонне інтерв'ю, у якому наголосив, що Руді Джуліані має гарну репутацію у питанні подолання корупції. Саме тому президент довірив йому вести українські питання.