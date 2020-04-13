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      Голос Америки: Когда в США ожидают спад эпидемии COVID-19

      Голос Америки - Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – в Нью-Йорке уменьшилось количество новых больных COVID-19, что может свидетельствовать о спаде заболеваемости. Ожидается, что в ближайшие дни штаты Калифорния и Флорида также пересекут пик кривой заражений.

      Также в выпуске:

      Американцы начали получать правительственную помощь. Администрация США рассматривают возможность с мая ослаблять карантин в некоторых регионах и секторах экономики. Однако часть экспертов предостерегает, что если режим социального дистанцирования ослабить, это может привести ко второй волне.

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      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Новости США Коронавирус COVID-19 Голос Америки
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