Голос Америки: Когда в США ожидают спад эпидемии COVID-19
В свежем выпуске "Голоса Америки" – в Нью-Йорке уменьшилось количество новых больных COVID-19, что может свидетельствовать о спаде заболеваемости. Ожидается, что в ближайшие дни штаты Калифорния и Флорида также пересекут пик кривой заражений.
Также в выпуске:
Американцы начали получать правительственную помощь. Администрация США рассматривают возможность с мая ослаблять карантин в некоторых регионах и секторах экономики. Однако часть экспертов предостерегает, что если режим социального дистанцирования ослабить, это может привести ко второй волне.
Пасха в условиях карантина: как праздновали американцы.
Как работает телемедицина в США.
Читайте также
Выбор редакции
-
Коронавирус в Беларуси: в Минске образовалась очередь со "скорых" – фото и видео13 апреля , 23:16
-
Сколько украинцев болеют COVID-19 за рубежом – новые данные МИД13 апреля , 22:03
-
Государство и церковь: может ли власть закрыть храмы?13 апреля , 19:00
-
Загорелся хутор "Обирок" на Черниговщине, который основал Леонид Кантер: видео13 апреля , 18:57
-
Киево-Печерскую лавру закрыли на карантин: реальная ситуация – фото, видео13 апреля , 21:09
-
Почему болит грудь у женщин: основные причины13 апреля , 20:38