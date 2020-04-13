Голос Америки: Коли в США очікують на спад епідемії COVID-19
У свіжому випуску "Голосу Америки" – у Нью-Йорку зменшилася кількість нових хворих на COVID-19, що може свідчити про спад захворюваності. Очікують, що найближчими днями штати Каліфорнія та Флорида також перетнуть пік кривої заражень.
Також у випуску:
Американці почали отримувати урядову допомогу. Адміністрація США розглядає можливість з травня послаблювати карантин у деяких регіонах та секторах економіки. Однак частина експертів застерігає, якщо режим соціального дистанціювання послабити, це може призвести до другої хвилі.
Великдень в умовах карантину: як святкували американці.
Як працює телемедицина у США.
Читайте також
Вибір редакції
-
Оновлений держбюджет-2020: як зміни вплинуть на українцівсьогодні , 21:02
-
Держава і церква: чи може влада закрити храми?сьогодні , 19:00
-
Які країни Європи послаблюють карантин попри пандемію COVID-19: переліксьогодні , 18:17
-
Повернути контроль Коломойського над "Приватбанком" неможливо, – Гетманцевсьогодні , 21:50
-
На Закарпатті викрили бордель з неповнолітнімисьогодні , 17:44
-
Борис Джонсон отримав негативний результат тесту на COVID-19 і повертається додомусьогодні , 19:15