Голос Америки: Коли в США очікують на спад епідемії COVID-19

У свіжому випуску "Голосу Америки" – у Нью-Йорку зменшилася кількість нових хворих на COVID-19, що може свідчити про спад захворюваності. Очікують, що найближчими днями штати Каліфорнія та Флорида також перетнуть пік кривої заражень.

Також у випуску: Американці почали отримувати урядову допомогу. Адміністрація США розглядає можливість з травня послаблювати карантин у деяких регіонах та секторах економіки. Однак частина експертів застерігає, якщо режим соціального дистанціювання послабити, це може призвести до другої хвилі. Великдень в умовах карантину: як святкували американці. Як працює телемедицина у США.