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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      Голос Америки: Коли в США очікують на спад епідемії COVID-19

      Голос Америки -

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – у Нью-Йорку зменшилася кількість нових хворих на COVID-19, що може свідчити про спад захворюваності. Очікують, що найближчими днями штати Каліфорнія та Флорида також перетнуть пік кривої заражень.

      Також у випуску:

      Американці почали отримувати урядову допомогу. Адміністрація США розглядає можливість з травня послаблювати карантин у деяких регіонах та секторах економіки. Однак частина експертів застерігає, якщо режим соціального дистанціювання послабити, це може призвести до другої хвилі.

      Великдень в умовах карантину: як святкували американці.

      Як працює телемедицина у США. 

      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Новини США Коронавірус COVID-19 Голос Америки
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