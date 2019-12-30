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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019
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      Голос Америки: Когда в Украину прибудет госсекретарь США Помпео

      Голос Америки 22 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – государственный секретарь США Майк Помпео 3 января, прибудет с визитом в Киев. Во время телефонного брифинга, посвященного визиту, в Государственном департаменте приветствовали обмен заключенными между Украиной и непризнанными республиками. В Госдепе также отметили, что США поддерживают богатую и свободную страну в пределах ее международно признанных границ.

      Также в выпуске:

      Последствия президента Зеленского после сдачи подозреваемых в убийстве бойцов "Беркута".

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      Теги: Новости Украины Майк Помпео Новости США Голос Америки
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