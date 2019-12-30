Голос Америки: Когда в Украину прибудет госсекретарь США Помпео

В свежем выпуске "Голоса Америки" – государственный секретарь США Майк Помпео 3 января, прибудет с визитом в Киев. Во время телефонного брифинга, посвященного визиту, в Государственном департаменте приветствовали обмен заключенными между Украиной и непризнанными республиками. В Госдепе также отметили, что США поддерживают богатую и свободную страну в пределах ее международно признанных границ.

Также в выпуске: Последствия президента Зеленского после сдачи подозреваемых в убийстве бойцов "Беркута". Водители городских автобусов города Милуоки в течение всего 2019 года спасали собак, находили детей и угощали бездомных ужином.