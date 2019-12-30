Голос Америки: Коли в Україну прибуде держсекретар США Помпео

У свіжому випуску "Голосу Америки" – державний секретар США Майк Помпео на початку нового року, а саме 3 січня, прибуде з візитом до Києва. Під час телефонного брифінгу присвяченому візиту, у Державному департаменті привітали обмін в’язнями між Україною та не визнаними республіками. У Держдепі також зазначили, що США підтримують заможну й вільну країну в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Також у випуску: Наслідки президента Зеленського щодо віддачі підозрюваних в убивстві бійців "Беркуту". Водії міських автобусів міста Мілуокі впродовж усього 2019 року рятували собак, знаходили дітей та пригощали безхатченків вечерею.