Голос Америки: Коли в Україну прибуде держсекретар США Помпео
У свіжому випуску "Голосу Америки" – державний секретар США Майк Помпео на початку нового року, а саме 3 січня, прибуде з візитом до Києва. Під час телефонного брифінгу присвяченому візиту, у Державному департаменті привітали обмін в’язнями між Україною та не визнаними республіками. У Держдепі також зазначили, що США підтримують заможну й вільну країну в межах її міжнародно визнаних кордонів.
Також у випуску:
Наслідки президента Зеленського щодо віддачі підозрюваних в убивстві бійців "Беркуту".
Водії міських автобусів міста Мілуокі впродовж усього 2019 року рятували собак, знаходили дітей та пригощали безхатченків вечерею.
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