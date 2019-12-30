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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019
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      Голос Америки: Коли в Україну прибуде держсекретар США Помпео

      Голос Америки 26 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – державний секретар США Майк Помпео на початку нового року, а саме 3 січня, прибуде з візитом до Києва. Під час телефонного брифінгу присвяченому візиту, у Державному департаменті привітали обмін в’язнями між Україною та не визнаними республіками. У Держдепі також зазначили, що США підтримують заможну й вільну країну в межах її міжнародно визнаних кордонів.

      Також у випуску:

      Наслідки президента Зеленського щодо віддачі підозрюваних в убивстві бійців "Беркуту".

      Водії міських автобусів міста Мілуокі впродовж усього 2019 року рятували собак, знаходили дітей та пригощали безхатченків вечерею.

      Як приготувати олів’є: 3 незвичних рецепти до новорічного столу
      30 грудня
      6502
      Теги: Новини України Голос Америки Новини США Майк Помпео
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