Голос Америки: Когда воздушное такси станет доступным для всех
В свежем выпуске "Голоса Америки" – революция в борьбе с пробками – крупнейшая в США компания по изготовлению самолетов и вертолетов Bell создает воздушное такси.
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Источник: 24 канал
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