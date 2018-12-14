Голос Америки: Когда воздушное такси станет доступным для всех

В свежем выпуске "Голоса Америки" – революция в борьбе с пробками – крупнейшая в США компания по изготовлению самолетов и вертолетов Bell создает воздушное такси.

Также в выпуске: Virgin Galactic успешно вывели ракету в космос. Бывший адвокат Дональда Трампа заявил, что Президент никогда не говорит правды.