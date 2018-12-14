Голос Америки: Коли повітряне таксі стане доступним для всіх
У свіжому випуску "Голос Америки" – революція у боротьбі із заторами – найбільша у США компанія з виготовлення літаків та вертольотів Bell створює повітряне таксі.
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Джерело: 24 канал
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