Голос Америки: Количество инфицированных COVID-19 в США превысило 400 тысяч
В свежем выпуске "Голоса Америки" – количество инфицированных COVID-19 в США пересекло отметку в 400 тысяч человек, 13 тысяч умерли. Врачи и правозащитники призывают правительство обнародовать этнические и расовые данные умерших. Первые исследования показывают, что болезнь диспропорционально поражает афро-американское население.
Также в выпуске:
Берни Сандерс снял свою кандидатуру с президентской гонки в США. Сенатор от штата Вермонт объявил свое решение в телефонном звонке членам своего избирательного штаба, а впоследствии сделал видео обращение.
Музыканты Вашингтона проводят концерты во времена самоизоляции.
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