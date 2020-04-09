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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Голос Америки: Количество инфицированных COVID-19 в США превысило 400 тысяч

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – количество инфицированных COVID-19 в США пересекло отметку в 400 тысяч человек, 13 тысяч умерли. Врачи и правозащитники призывают правительство обнародовать этнические и расовые данные умерших. Первые исследования показывают, что болезнь диспропорционально поражает афро-американское население.

      Также в выпуске:

      Берни Сандерс снял свою кандидатуру с президентской гонки в США. Сенатор от штата Вермонт объявил свое решение в телефонном звонке членам своего избирательного штаба, а впоследствии сделал видео обращение.

      Музыканты Вашингтона проводят концерты во времена самоизоляции.

      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости США Выпуск новостей
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