Голос Америки: Кількість інфікованих COVID-19 у США перевищила 400 тисяч

У свіжому випуску "Голосу Америки" – кількість інфікованих COVID-19 у США перетнула позначку у 400 тисяч людей, 13 тисяч померли. Лікарі та правозахисники закликають уряд оприлюднити етнічні та расові дані померлих. Перші дослідження показують, що хвороба диспропорційно вражає афро-американське населення.

Також у випуску: Берні Сандерс зняв свою кандидатуру із президентських перегонів у США. Сенатор від штату Вермонт оголосив своє рішення у телефонному дзвінку членам свого виборчого штабу, а згодом зробив відео звернення. Музиканти Вашингтона проводять концерти у часи самоізоляції.