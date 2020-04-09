Голос Америки: Кількість інфікованих COVID-19 у США перевищила 400 тисяч
У свіжому випуску "Голосу Америки" – кількість інфікованих COVID-19 у США перетнула позначку у 400 тисяч людей, 13 тисяч померли. Лікарі та правозахисники закликають уряд оприлюднити етнічні та расові дані померлих. Перші дослідження показують, що хвороба диспропорційно вражає афро-американське населення.
Також у випуску:
Берні Сандерс зняв свою кандидатуру із президентських перегонів у США. Сенатор від штату Вермонт оголосив своє рішення у телефонному дзвінку членам свого виборчого штабу, а згодом зробив відео звернення.
Музиканти Вашингтона проводять концерти у часи самоізоляції.
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