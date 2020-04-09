00:11
9 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Голос Америки: Кількість інфікованих COVID-19 у США перевищила 400 тисяч

      Випуск новин -

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – кількість інфікованих COVID-19 у США перетнула позначку у 400 тисяч людей, 13 тисяч померли. Лікарі та правозахисники закликають уряд оприлюднити етнічні та расові дані померлих. Перші дослідження показують, що хвороба диспропорційно вражає афро-американське населення.

      Також у випуску: 

      Берні Сандерс зняв свою кандидатуру із президентських перегонів у США. Сенатор від штату Вермонт оголосив своє рішення у телефонному дзвінку членам свого виборчого штабу, а згодом зробив відео звернення.

      Музиканти Вашингтона проводять концерти у часи самоізоляції.

      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини США Випуск новин
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      8 квітня , 22:30 Криза в Україні: які сценарії розвитку економіки
      Антон Голобородько
      8 квітня , 22:00 Яка ситуацію з коронавірусом на окупованих територіях?
      Дмитро Снєгирьов