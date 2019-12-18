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      Голос Америки: Конгресс одобрил выделение Украине 698 миллионов долларов

      Голос Америки 23 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – конгрессвумен Марси Каптур сообщила, что в 2020 году Конгресс США одобрил выделение Украине в общей сложности 698 миллионов долларов финансовой помощи, что больше, чем в прошлом году. Она также заявила, что это свидетельствует о надежной и мощной двухпартийной поддержке демократического пути Украины, свободной от российской агрессии.

      Также в выпуске:

      Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к РФ прекратить нарушения прав человека в оккупированном Крыму.

      Исторический день в США: Палата представителей готовится к голосованию об объявлении импичмента президенту.

       

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      Теги: Голос Америки Новости США Новости Украины
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