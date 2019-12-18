Голос Америки: Конгрес схвалив виділення Україні 698 мільйонів доларів

У свіжому випуску "Голосу Америки" – конгресвумен Марсі Каптур повідомила, що у 2020 році Конгрес США схвалив виділення Україні загалом 698 мільйонів доларів фінансової допомоги, що більше, ніж минулоріч. Вона також заявила, що це свідчить про надійну та потужну двопартійну підтримку демократичного шляху України, вільної від російської агресії.

Також у випуску: Генасамблея ООН ухвалила резолюцію з закликом до РФ припинити порушення прав людини в окупованому Криму. Історичний день у США: Палата Представників готується до голосування щодо оголошення імпічменту президенту.