01:01
19 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019 ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Барецький – батько Грети Тунберг. "Новинки" від російської армії
      Вєсті Кремля
      22:06, 18 грудня
      Вєсті.UA: Нова витівка від Луценка. Баканов хоче стати Джокером
      Вєсті.UA
      20:07, 18 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Програми Голос Америки
      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019 ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ

      Голос Америки: Конгрес схвалив виділення Україні 698 мільйонів доларів

      Голос Америки 110 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – конгресвумен Марсі Каптур повідомила, що у 2020 році Конгрес США схвалив виділення Україні загалом 698 мільйонів доларів фінансової допомоги, що більше, ніж минулоріч. Вона також заявила, що це свідчить про надійну та потужну двопартійну підтримку демократичного шляху України, вільної від російської агресії.

      Також у випуску:

      Генасамблея ООН ухвалила резолюцію з закликом до РФ припинити порушення прав людини в окупованому Криму.

      Історичний день у США: Палата Представників готується до голосування щодо оголошення імпічменту президенту.

       

      10 продуктів, які швидко покращують сексуальне життя
      18 грудня
      5720
      Теги: Голос Америки Новини України Новини США
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 18 грудня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      18 грудня , 22:03 Головні новини 18 грудня: нардепи без недоторканності, суд над Пашинським, засідання в Мінську
      Анастасія Зазуляк 837
      18 грудня , 22:00 Українським автомобілям можуть заборонити перетинати кордон ЄС
      Северин Трач 1721
      18 грудня , 19:01 Справа Павла Шеремета: чим відрізняється розслідування журналітів та МВС
      1823
      18 грудня , 18:08 США готують "пекельні санкції" проти Росії: як це вплине на Кремль
      Світлана Попова 2477
      18 грудня , 17:47 Справа Пашинського: все, що відомо про скандального політика
      Євгенія Мазур 6416
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук