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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ХЭЛЛОУИН
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      24 Канал Программы Голос Америки
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ХЭЛЛОУИН

      Голос Америки: Конгресс сделал важный шаг по импичменту Трампа

      Голос Америки 2 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – Палата представителей Конгресса США проголосовала за одобрение процедуры импичмента президента Трампа. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси уже заявила, что это голосование защищает Америку от попытки установить единоличное правление. Республиканцы же назвали процесс "бутафорией".

      Также в выпуске:

      Итоги визита генсека НАТО Йенса Столтенберга в Украину.

      blog_ava
      Остроумные и оригинальные идеи на Хэллоуин, которые может повторить каждый
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      Теги: Импичмент Трампа Дональд Трамп Новости США Голос Америки
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