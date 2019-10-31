Голос Америки: Конгресс сделал важный шаг по импичменту Трампа
В свежем выпуске "Голоса Америки" – Палата представителей Конгресса США проголосовала за одобрение процедуры импичмента президента Трампа. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси уже заявила, что это голосование защищает Америку от попытки установить единоличное правление. Республиканцы же назвали процесс "бутафорией".
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