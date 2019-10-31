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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ГЕЛОВІН
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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ГЕЛОВІН

      Голос Америки: Конгрес зробив важливий крок щодо імпічменту Трампа

      Голос Америки 166 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – Палата представників Конгресу США проголосувала за схвалення процедури імічменту президента Трампа. Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі вже заявила, що це голосування захищає Америку від спроби встановити одноосібне правління. Республіканці ж назвали процес "бутафорією".

      Також у випуску: 

      Підсумки візиту генсека НАТО Єнса Столтенберґа до України.

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      Теги: Новини США Дональд Трамп Імпічмент Трампа Голос Америки
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