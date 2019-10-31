Голос Америки: Конгрес зробив важливий крок щодо імпічменту Трампа
У свіжому випуску "Голосу Америки" – Палата представників Конгресу США проголосувала за схвалення процедури імічменту президента Трампа. Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі вже заявила, що це голосування захищає Америку від спроби встановити одноосібне правління. Республіканці ж назвали процес "бутафорією".
Також у випуску:
Підсумки візиту генсека НАТО Єнса Столтенберґа до України.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі