Голос Америки: Конгресс заслушает свидетеля разговора Трампа и Зеленского

В свежем выпуске "Голоса Америки" – в рамках рассмотрения конгрессом оснований импичмента президента Дональда Трампа перед законодательством будет свидетельствовать действующий сотрудник Белого дома. Александр Виндман присутствовал как на встрече с украинскими чиновниками в Белом доме, так и слышал телефонный разговор между Трампом и Зеленским.

Также в выпуске: В Калифорнии горит сразу несколько мощных лесных пожаров, поэтому эвакуировали 10 тысяч жителей.