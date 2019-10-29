Голос Америки: Конгресс заслушает свидетеля разговора Трампа и Зеленского
В свежем выпуске "Голоса Америки" – в рамках рассмотрения конгрессом оснований импичмента президента Дональда Трампа перед законодательством будет свидетельствовать действующий сотрудник Белого дома. Александр Виндман присутствовал как на встрече с украинскими чиновниками в Белом доме, так и слышал телефонный разговор между Трампом и Зеленским.
Также в выпуске:
В Калифорнии горит сразу несколько мощных лесных пожаров, поэтому эвакуировали 10 тысяч жителей.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии