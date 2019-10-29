23:48
29 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ДИФТЕРИЯ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Вино от Киселева. Нелегкие тюремные будни российской шпионки
      Вєсті Кремля
      21:39, сегодня
      Вести.UA: Хитрый план Зеленского и Трампа против Путина. Психически больные в "Слуге народа"
      Вєсті.UA
      20:46, сегодня
      "Коррупционное кубло": что происходит на госпредприятии радиоактивных веществ "Изотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Программы Голос Америки
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ДИФТЕРИЯ В УКРАИНЕ

      Голос Америки: Конгресс заслушает свидетеля разговора Трампа и Зеленского

      Голос Америки 7 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – в рамках рассмотрения конгрессом оснований импичмента президента Дональда Трампа перед законодательством будет свидетельствовать действующий сотрудник Белого дома. Александр Виндман присутствовал как на встрече с украинскими чиновниками в Белом доме, так и слышал телефонный разговор между Трампом и Зеленским.

      Также в выпуске:

      В Калифорнии горит сразу несколько мощных лесных пожаров, поэтому эвакуировали 10 тысяч жителей.

      blog_ava
      Обзор Honor 20 Pro: как снимает одна из лучших камер в мире
      сегодня
      1078
      Теги: Владимир Зеленский Новости США Дональд Трамп Голос Америки
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 29 октября: разведение сил в Золотом, плодотворная Рада и радиация в Киеве
      сегодня , 22:47 Главные новости 29 октября: разведение сил в Золотом, плодотворная Рада и радиация в Киеве
      Ірина Вихрущ 115
      Построят ли немцы собственные космические корабли?
      сегодня , 22:00 Построят ли немцы собственные космические корабли?
      Борис Немировський 43
      Ожидайте мести: западные СМИ об уничтожении лидера ИГИЛ и последствиях для мира
      сегодня , 21:01 Ожидайте мести: западные СМИ об уничтожении лидера ИГИЛ и последствиях для мира
      Світлана Попова 278
      Газовые переговоры с Россией: что нужно знать о транзите и новом контракте
      сегодня , 20:01 Газовые переговоры с Россией: что нужно знать о транзите и новом контракте
      Євгенія Мазур 350
      Чому промова Зеленського в Маріуполі не вплине на інвесторів, – Фурса
      сегодня , 19:00 Чому промова Зеленського в Маріуполі не вплине на інвесторів, – Фурса
      Блог Медіа 1005
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук