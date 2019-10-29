Голос Америки: Конгрес заслухає свідка розмови Трампа і Зеленського
У свіжому випуску "Голосу Америки" – у рамках розгляду конгресом підстав імпічменту президента Дональда Трампа перед законодавством свідчитиме чинний співробітник Білого дому. Александр Віндман був присутній як на зустрічі з українськими посадовцями у Білому домі, так і чув телефонну розмову між Трампом і Зеленським.
Також у випуску:
У Каліфорнії палає одразу кілька потужних лісових пожеж, тому евакуювали 10 тисяч мешканців.
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