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      Голос Америки: Конгрес заслухає свідка розмови Трампа і Зеленського

      Голос Америки 54 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – у рамках розгляду конгресом підстав імпічменту президента Дональда Трампа перед законодавством свідчитиме чинний співробітник Білого дому. Александр Віндман був присутній як на зустрічі з українськими посадовцями у Білому домі, так і чув телефонну розмову між Трампом і Зеленським.

      Також у випуску:

      У Каліфорнії палає одразу кілька потужних лісових пожеж, тому евакуювали 10 тисяч мешканців.

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      29 жовтня
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      Теги: Новини США Володимир Зеленський Голос Америки Дональд Трамп
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