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      Голос Америки. Конгрессмены США предупредили Украину о киберугрозе со стороны России

      Голос Америки 34 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – американские конгрессмены призвали Украину быть готовой к киберугрозам со стороны России во время выборов. По их словам, Вашингтон будет сотрудничать с Европой, чтобы помочь Киеву защититься от возможных угроз. Украина же должна сделать все для прозрачности предстоящих выборов.

      Также в выпуске:

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      Теги: Украина – Россия Новости Украины Новости США Голос Америки Кибербезопасность
      Источник: 24 канал
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