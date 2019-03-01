Голос Америки. Конгрессмены США предупредили Украину о киберугрозе со стороны России

В свежем выпуске "Голоса Америки" – американские конгрессмены призвали Украину быть готовой к киберугрозам со стороны России во время выборов. По их словам, Вашингтон будет сотрудничать с Европой, чтобы помочь Киеву защититься от возможных угроз. Украина же должна сделать все для прозрачности предстоящих выборов.

Также в выпуске: Мартовский снег – непогода на востоке США. SpaceX готовится отправить астронавтов на МКС. "Жирный вторник" в Новом Орлеане: все готово к традиционному карнавалу, предшествующую Великому посту. Родители американского студента, погибшего после северокорейского плена, раскритиковали слова Трампа о том, что Ким Чен Ын не знал о его заключении.