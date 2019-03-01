Голос Америки. Конгрессмены США предупредили Украину о киберугрозе со стороны России
В свежем выпуске "Голоса Америки" – американские конгрессмены призвали Украину быть готовой к киберугрозам со стороны России во время выборов. По их словам, Вашингтон будет сотрудничать с Европой, чтобы помочь Киеву защититься от возможных угроз. Украина же должна сделать все для прозрачности предстоящих выборов.
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Источник: 24 канал
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