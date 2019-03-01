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      Голос Америки. Конгресмени США попередили Україну про кіберзагрозу з боку Росії

      Голос Америки 46 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – американські конгресмени закликали Україну бути готовою до кіберзагроз з боку Росії під час виборів. За їх словами, Вашингтон має співпрацювати з Європою, аби допомогти Києву захиститися від можливих загроз. Україна ж має зробити все для прозорості майбутніх виборів.

      Також у випуску:

      Березневий сніг – негода на сході США. 

      SpaceX готується відправити астронавтів на МКС.

      "Жирний вівторок" у Новому Орлеані: все готове до традиційного карнавалу, що передує Великому посту.

      Батьки американського студента, який загинув після північнокорейського полону, розкритикували слова Трампа про те, що Кім Чен Ин не знав про його ув'язнення.

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      Теги: Новини України Україна – Росія Голос Америки Новини США Кібербезпека
      Джерело: 24 канал
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