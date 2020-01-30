Голос Америки: Кто из демократов возглавляет рейтинг кандидатов на пост президента США

В свежем выпуске "Голос Америки" – внутрипартийные выборы американских демократов стартуют 3 февраля во штате Айова. Согласно данным национальных опросов, лидируют Джо Байден, Берни Сандерс и Элизабет Элизабет Уоррен. На четвертое место поднялся Майкл Блумберг, бывший мэр Нью-Йорка и миллиардер.

Также в выпуске: США эвакуировали из китайского города Ухань, расположенного в эпицентре вспышки коронавируса, более 200 американцев. Что происходит в городе Ухань по состоянию на 29 января: эксклюзивный комментарий гражданки США из Китая.