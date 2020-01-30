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      КОРОНАВИРУС 2020 ПАСЕ СДЕЛКА ВЕКА ГРИПП В УКРАИНЕ

      Голос Америки: Кто из демократов возглавляет рейтинг кандидатов на пост президента США

      Голос Америки 7 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голос Америки" – внутрипартийные выборы американских демократов стартуют 3 февраля во штате Айова. Согласно данным национальных опросов, лидируют Джо Байден, Берни Сандерс и Элизабет Элизабет Уоррен. На четвертое место поднялся Майкл Блумберг, бывший мэр Нью-Йорка и миллиардер.

      Также в выпуске:

      США эвакуировали из китайского города Ухань, расположенного в эпицентре вспышки коронавируса, более 200 американцев.

      Что происходит в городе Ухань по состоянию на 29 января: эксклюзивный комментарий гражданки США из Китая.

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      29 января
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      Теги: Выборы в США Новости США Голос Америки
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