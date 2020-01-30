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      КОРОНАВІРУС 2020 ПАРЄ УГОДА СТОЛІТТЯ ГРИП В УКРАЇНІ
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      Голос Америки: Хто з демократів очолює рейтинг кандидатів на посаду президента США

      Голос Америки 60 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голос Америки" – внутрішньопартійні вибори американських демократів стартують 3 лютого у штаті Айова. Згідно з даними національних опитувань, лідирують Джо Байден, Берні Сандерс та Елізабет Елізабет Воррен. На четверте місце піднявся Майкл Блумберг, колишній мер Нью-Йорка та мільярдер.

      Також у випуску:

      США евакуювали з китайського міста Ухань, що розташований в епіцентрі спалаху коронавірусу, понад 200 американців.

      Що відбувається у місті Ухань станом на 29 січня: екслюзивний коментар громадянки США з Китаю.

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      Теги: Голос Америки Новини США Вибори у США
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