Голос Америки: Кто призвал Трампа к решительным действиям в Азовском море

В свежем выпуске "Голоса Америки" – группа американских законодателей представили на рассмотрение Сената резолюцию, которая призвала Президента США Дональда Трампа предпринять решительные действия для сдерживания агрессии РФ в Азовском море. Этот проект поддержали более 40 сенаторов.

Также в выпуске: Англоязычный словарь Dictionary.com. признал словом года 2018 Misinformation, то есть "ложная информация". Экипаж МКС вернулся на Землю. Обама в роли Санта Клауса – 44-й президент США неожиданно посетил детскую больницу и раздал подарки.