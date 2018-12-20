00:49
21 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Солист для Nirvana. Клоуны под куполом Госдумы
      Вєсті Кремля
      23:11, 20 декабря
      Вести.UA: Украинский Шелдон Купер. Звездное правительство
      Вєсті.UA
      21:59, 20 декабря
      Президент не помог: почему жители Смелы вынуждены платить огромные долги "Нафтогазу"
      ЦРУ
      09:00, 19 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Номенклатурщики vs советские люди
      Згадати все
      22:29, 18 декабря
      Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ

      Голос Америки: Кто призвал Трампа к решительным действиям в Азовском море

      Голос Америки 140 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – группа американских законодателей представили на рассмотрение Сената резолюцию, которая призвала Президента США Дональда Трампа предпринять решительные действия для сдерживания агрессии РФ в Азовском море. Этот проект поддержали более 40 сенаторов.

      Также в выпуске:

      Англоязычный словарь Dictionary.com. признал словом года 2018 Misinformation, то есть "ложная информация".

      Экипаж МКС вернулся на Землю.

      Обама в роли Санта Клауса – 44-й президент США неожиданно посетил детскую больницу и раздал подарки.

      Теги: Новости США Барак Обама Дональд Трамп Голос Америки
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за 20 декабря
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 20 декабря: Дерзкие заявления Путина, новое название УПЦ МП и мораторий на землю
      20 декабря , 22:16 Главные новости 20 декабря: Дерзкие заявления Путина, новое название УПЦ МП и мораторий на землю
      906
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Тест-драйв Subaru Forester: больше комфорта и безопасности
      20 декабря , 16:00 Тест-драйв Subaru Forester: больше комфорта и безопасности
      1
      Чому бійки в Раді – це добре і про що вони свідчать
      20 декабря , 22:00 Чому бійки в Раді – це добре і про що вони свідчать
      Артем Овдієнко 1098
      Трамп заявил о победе над "Исламским государством": реакция западных СМИ
      20 декабря , 21:02 Трамп заявил о победе над "Исламским государством": реакция западных СМИ
      Світлана Попова 296
      Голос Америки. Какие последствия будет иметь ультиматум Путина в отношении США
       4 октября 2016 , 00:29 1
      Голос Америки. Сенсационные заявления министра финансов Украины на международном форуме
       13 июля 2015 , 23:55
      Голос Америки. Совместная спецоперация Вашингтона и Киева
       6 декабря 2017 , 23:42
      Голос Америки. Украинская диаспора давит на конгрессменов США
       9 марта , 22:56
      Голос Америки. Как восстанавливаются от психологической травмы подростки школы Санта-Фе в Техасе
       24 мая , 00:30
      Голос Америки. Трамп обвинил Китай во вмешательстве в выборы США
       26 сентября , 22:55
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук