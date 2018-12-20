Голос Америки: Кто призвал Трампа к решительным действиям в Азовском море
В свежем выпуске "Голоса Америки" – группа американских законодателей представили на рассмотрение Сената резолюцию, которая призвала Президента США Дональда Трампа предпринять решительные действия для сдерживания агрессии РФ в Азовском море. Этот проект поддержали более 40 сенаторов.
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Источник: 24 канал
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