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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Голос Америки: Хто закликав Трампа до рішучих дій в Азовському морі

      Голос Америки 286 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – група американських законодавців представили на розгляд Сенату резолюцію, яка закликала Президента США Дональда Трампа зробити рішучі дії для стримання агресії РФ в Азовському морі. Цей проект підтримали понад 40 сенаторів.

      Також у випуску:

      Англомовний словник Dictionary.com. визнав словом року 2018 Misinformation, тобто "неправдива інформація".

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      Теги: Новини США Голос Америки Дональд Трамп Барак Обама
      Джерело: 24 канал
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