Голос Америки: Хто закликав Трампа до рішучих дій в Азовському морі
У свіжому випуску "Голосу Америки" – група американських законодавців представили на розгляд Сенату резолюцію, яка закликала Президента США Дональда Трампа зробити рішучі дії для стримання агресії РФ в Азовському морі. Цей проект підтримали понад 40 сенаторів.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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