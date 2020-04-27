Голос Америки: Медицинские службы США обнародовали новые симптомы COVID-19

В свежем выпуске "Голоса Америки" – ранее среди возможных симптомов, по которым можно определить, был ли человек заражен коронавирусом, медицинские службы США указывали повышенную температуру, одышку и кашель .Теперь врачи сообщили, что признаками инфекции могут быть также озноб, повторяющийся тремор с ознобом, боль в мышцах, головная боль, боль в горле и потеря способности различать запахи и вкус

Также в выпуске "Голоса Америки": Некоторые штаты, несмотря на предостережения, начали постепенно ослаблять карантин. Другие взамен продлили ограничения до 15 мая. Как тестирование позволяет ученым лучше понять, как и где вспыхивает болезнь: объяснения экспертов.