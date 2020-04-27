Голос Америки: Медичні служби США оприлюднили нові симптоми COVID-19

У свіжому випуску "Голосу Америки" – раніше серед можливих симптомів, за якими можна визначити, чи людина заражена коронавірусом, медичні служби США вказували підвищену температуру, задишку та кашель .Тепер лікарі повідомили, що ознаками інфекції можуть бути також озноб, повторюваний тремор з ознобом, біль у м'язах, головний біль, біль у горлі та втрата здатності розрізняти запахи та смаки.

Також у випуску "Голосу Америки": Деякі штати, попри застереження, почали поступово послаблювати карантин. Інші натомість продовжили обмеження до 15 травня. Як тестування дозволяє науковцям краще зрозуміти, як і де спалахує хвороба: пояснення експертів.