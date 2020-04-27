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      КОРОНАВІРУС COVID-19 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК ЗАТРИМАННЯ СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      КОРОНАВІРУС COVID-19 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК ЗАТРИМАННЯ СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Голос Америки: Медичні служби США оприлюднили нові симптоми COVID-19

      Голос Америки - Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – раніше серед можливих симптомів, за якими можна визначити, чи людина заражена коронавірусом, медичні служби США вказували підвищену температуру, задишку та кашель .Тепер лікарі повідомили, що ознаками інфекції можуть бути також озноб, повторюваний тремор з ознобом, біль у м'язах, головний біль, біль у горлі та втрата здатності розрізняти запахи та смаки.

      Також у випуску "Голосу Америки":

      Деякі штати, попри застереження, почали поступово послаблювати карантин. Інші натомість продовжили обмеження до 15 травня.

      Як тестування дозволяє науковцям краще зрозуміти, як і де спалахує хвороба: пояснення експертів.

      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини США Голос Америки
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