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      Голос Америки: Мерфи дал несколько советов Зеленскому по поводу конфликта в США

      Голос Америки 83 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – сенатор-демократ Крис Мерфи три недели назад встречался с Владимиром Зеленским. Тот посоветовал президенту Украины не вмешиваться в выборы США и общаться с американским правительством исключительно через официальные каналы.

      Также в выпуске:

      Госсекретарь Помпео выразил обеспокоенность требованием демократов к его подчиненным дать показания в Конгрессе в рамках расследования, которое является частью процедуры импичмента президенту США.

      blog_ava
      Украина подписала формулу Штайнмайера, – российские СМИ
      1 октября
      2484
      Теги: Новости Украины Новости США Владимир Зеленский Голос Америки
      Источник: 24 канал
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