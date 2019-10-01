Голос Америки: Мерфи дал несколько советов Зеленскому по поводу конфликта в США
В свежем выпуске "Голоса Америки" – сенатор-демократ Крис Мерфи три недели назад встречался с Владимиром Зеленским. Тот посоветовал президенту Украины не вмешиваться в выборы США и общаться с американским правительством исключительно через официальные каналы.
Также в выпуске:
Госсекретарь Помпео выразил обеспокоенность требованием демократов к его подчиненным дать показания в Конгрессе в рамках расследования, которое является частью процедуры импичмента президенту США.
Источник: 24 канал
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