Голос Америки: Мерфі дав декілька порад Зеленському щодо конфлікту у США

У свіжому випуску "Голосу Америки" – сенатор-демократ Кріс Мерфі три тижні тому зустрічався з Володимиром Зеленським. Той порадив президенту України не втручатися у виборах США та спілкуватися з американським урядом виключно через офіційні канали.

Також у випуску: Держсекретар Помпео висловив занепокоєння вимогою демократів до його підлеглих надати свідчення у Конгресі у рамках розслідування, яке є частиною процедури імпічменту президенту США.

Джерело: 24 канал