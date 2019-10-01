Голос Америки: Мерфі дав декілька порад Зеленському щодо конфлікту у США
У свіжому випуску "Голосу Америки" – сенатор-демократ Кріс Мерфі три тижні тому зустрічався з Володимиром Зеленським. Той порадив президенту України не втручатися у виборах США та спілкуватися з американським урядом виключно через офіційні канали.
Також у випуску:
Держсекретар Помпео висловив занепокоєння вимогою демократів до його підлеглих надати свідчення у Конгресі у рамках розслідування, яке є частиною процедури імпічменту президенту США.
Джерело: 24 канал
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