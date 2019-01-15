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      Голос Америки: Международное сообщество призывает Россию освободить украинских пленных моряков

      Голос Америки 13 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – международное сообщество призвало РФ срочно освободить украинских моряков. Американское посольство выразило свою обеспокоенность относительно состояния здоровья политзаключенных, а также ограничения их прав Россией.

      Также в выпуске:

      Как предприниматели в США зарабатывают на закрытии правительства.

      Выступление американской гимнастки получило редкие самые высокие оценки всех судей.

      Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ Новости США Голос Америки
      Источник: 24 канал
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