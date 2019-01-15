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      Голос Америки: Міжнародна спільнота закликає Росію звільнити українських полонених моряків

      Голос Америки 59 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – міжнародна спільнота закликала РФ терміново звільнити українських моряків. Американське посольство висловило своє занепокоєння щодо стану здоров'я політв'язнів, а також обмеження їхніх прав Росією.

      Також у випуску:

      Як підприємці у США заробляють на закритті уряду.

      Виступ американської гімнастки отримав рідкісні найвищі оцінки всіх суддів.

      Теги: Новини України Голос Америки Новини США Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 канал
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