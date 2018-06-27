Голос Америки. Москалькова объяснила, почему отказалась просить Путина о помиловании Сенцова

Голос Америки. Москалькова объяснила, почему отказалась просить Путина о помиловании СенцоваГолос Америки 59 Читати новину українською
В свежем выпуске "Голос Америки" – уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отказалась просить Путина помиловать Олега Сенцова. Зато этого требуют участники второй Международной конференции по вопросам реформ в Украине, среди которых Федерика Могерини, Христя Фриланд и Борис Джонсон.
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Источник: 24 канал
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